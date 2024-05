Demonstratie in Utrecht na rustig verloop ten einde

De demonstratie van Let Women Speak is zondagmiddag in Utrecht rustig verlopen. Zo’n honderd tegendemonstranten van Antifa kwamen ook naar de bijeenkomst in park Nieuweroord, maar dat heeft niet tot ongeregeldheden geleid. Er waren dan ook geen aanhoudingen, aldus een woordvoerder van de politie.

Let Women Speak uitte tijdens de actie kritiek op de transgenderwet. Antifa verweet de organisatie transhaat. De tegendemonstranten hadden transgendervlaggen en regenboogvlaggen bij zich. Ook droegen velen van hen gezichtsbedekking.

De politie had signalen dat Antifa het tot een “gewelddadige confrontatie” wilde laten komen, wat een woordvoerder van de activisten ontkende. Er was veel politie aanwezig bij de demonstratie. Het geweld bleef uit. Rond 16.30 uur vertrokken de demonstranten van Let Women Speak. Dat gebeurde onder gejoel van de tegendemonstranten. Zij riepen onder meer “liefde boven haat”. Even later beëindigde ook Antifa de demonstratie.