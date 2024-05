Medewerkers Detentiecentrum Rotterdam gewond bij grote vechtpartij

Op de afdeling vreemdelingendetentie in Detentiecentrum Rotterdam (DCR) is afgelopen donderdag een grote vechtpartij geweest, waarbij zeven personeelsleden gewond zijn geraakt. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt berichtgeving van De Telegraaf daarover. Twee van de gewonde medewerkers moesten naar het ziekenhuis. Ze zijn inmiddels weer thuis.

De vechtpartij, waarbij zestig gedetineerden betrokken waren, ontstond tijdens een drugscontrole. “Blijkbaar sloeg daar de vlam in de pan en werden mensen onrustig”, aldus de woordvoerder. Wat voor verwondingen de personeelsleden hebben opgelopen, is niet duidelijk. Voor zover bekend ging het om een handgemeen en waren er geen wapens in het spel.

Zeventien mensen zijn na het gevecht in een isoleercel geplaatst en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft namens het personeel aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. “Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie of er verder onderzoek wordt gedaan.”

Volgens de woordvoerder wordt informatie over allerlei soorten incidenten in detentiecentra maandelijks naar buiten gebracht en “zat er geen bewuste strategie achter” dat nog niet over deze vechtpartij gecommuniceerd was.

In het Detentiecentrum Rotterdam zitten mannen zonder verblijfsvergunning. Ze worden in bewaring gesteld voordat ze het land moeten verlaten.