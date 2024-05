Specialistische eenheden ingezet bij instorting parkeergarage

Bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn verschillende specialistische eenheden van hulpdiensten aanwezig bij de parkeergarage waarvan alle hellingen zijn ingestort. Onder meer leden van het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) van de brandweer zijn op locatie, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Deze teams worden ingezet bij complexe incidenten, zoals de instorting van gebouwen waarbij mogelijk nog slachtoffers onder het puin liggen, is te lezen op de website van de brandweer.

Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er ook een droneteam is en dat er speurhonden worden ingezet.

Alle hellingen van de zes verdiepingen tellende parkeergarage zijn ingestort. Dit zijn de op- en afritten tussen de verschillende verdiepingen. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het pand is mogelijk onveilig om te betreden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde eerder dat er grote brokstukken loshangen aan het plafond.