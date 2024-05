Verdiepingen parkeergarage ziekenhuis Nieuwegein ingestort

Meerdere verdiepingen van de parkeergarage van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn ingestort, meldt de Veiligheidsregio Utrecht zondagavond. Het is niet bekend of er mensen in de garage waren op het moment van instorten. Een woordvoerder van het ziekenhuis kon nog niet meer informatie geven over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn.

De parkeergarage op het terrein van het ziekenhuis is van Q-park, is te lezen op de website van het ziekenhuis. De parkeergarage telt zes verdiepingen en is via twee toegangswegen te bereiken.