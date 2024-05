Agent kreeg steen op helm bij supportersrellen Utrecht

De agent die zondag gewond raakte bij supportersrellen in Utrecht heeft een steen op zijn helm gekregen. Hij werd met verwondingen aan zijn hoofd naar een ziekenhuis gebracht. De politie meldt maandag dat sommige relschoppers ijzeren staven gebruikten en met straatstenen, pionnen en fietsen gooiden. Meerdere agenten hebben aangifte gedaan.

Ook onder de relschoppers zijn gewonden gevallen. Zij werden geraakt door een wapenstok. Eén persoon werd aangereden door een ME-voertuig.

Een man van 34 uit Nieuwegein en 36-jarige man uit de gemeente De Bilt zijn opgepakt. De politie zegt videobeelden te onderzoeken om meer relschoppers te kunnen vinden.

De rellen braken uit nadat FC Utrecht had verloren van Go Ahead Eagles, en zich daardoor niet plaatste voor de voorronde van de Conference League. Buiten het stadion dreigde een confrontatie tussen groepen supporters van beide clubs. Daarna keerde de agressie zich tegen de politie.

In een verklaring zegt politiechef Yvonne Hondema dat de rellen ingrijpend waren. “Het was een extreme geweldspiraal waarin nietsvermoedende voetbalfans, waaronder ook kinderen, en politieagenten terechtkwamen. Dat er agenten gewond zijn geraakt, is volstrekt onacceptabel.”