Architectenbureau ingestorte parkeergarage geeft geen commentaar

Gortemaker Algra Feenstra architects, het architectenbureau achter de zondagavond deels ingestorte parkeergarage van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, wil niet reageren op het incident. Daarvoor is het volgens een medewerker van het bureau nog te vroeg. Zij verwijst naar Q-Park, die de garage beheert, maar dat bedrijf was maandagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Vermoedelijk liggen er geen slachtoffers onder het puin van de ingestorte garage, meldde de veiligheidsregio eerder.

Maandagochtend is het rustig bij het ziekenhuis, ziet een ANP-fotograaf. De parkeergarage is helemaal afgezet met onder meer witte schermen, dus mensen kunnen niet naar binnen kijken. Er zijn twee parkeerwachten aanwezig die automobilisten, vermoedelijk ziekenhuispersoneel, naar een naastgelegen terrein verwijzen.

Over de parkeergarage bij het St. Antonius ziekenhuis schreef het AD in 2017 dat die veilig kon worden gebruikt, na onderzoek naar de vloerconstructie. De constructie zou dezelfde zijn als die van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport die op 27 mei 2017 instortte, dus bijna precies zeven jaar geleden. Verschillende onderzoeken concludeerden toen dat het instorten van de parkeergarage in aanbouw kwam door te zwakke vloeren.