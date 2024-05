Bezetters Radboud Universiteit weigeren te vertrekken

De demonstranten die maandag de tweede verdieping van een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen bezetten weigeren te vertrekken. Het gebouw sloot om 19.00 uur. De universiteit meldt op haar website dat het college van bestuur wil dat ze het pand verlaten in verband met de veiligheid. Een woordvoerder wist rond 22.15 uur niet of de universiteit aangifte doet tegen de bezetting.

De demonstranten hebben maandag de tweede verdieping van het Erasmusgebouw van de universiteit bezet. Het college van bestuur zegt te hebben aangeboden in gesprek te gaan “over de ontstane situatie”. Dit zou een woordvoerder van de demonstranten hebben geweigerd omdat “hij over de eisen wilde spreken”, aldus de universiteit.

De demonstranten willen onder meer dat de universiteit banden met Israëlische instituten verbreekt die “profiteren van genocide, apartheid en het uitbuiten van de Palestijnen”.

Op de Instagrampagina van de protestgroep Nijmegen Student Encampment is op een foto die maandagavond is geplaatst te zien dat “from the river to the sea, palestine will be free” op een muur is geschreven. In een bijgaande tekst staat: “We will not stop, we will not rest. Disclose, boycott, divest”. Hoeveel demonstranten maandagavond nog binnen zijn, is niet bekend.

Maandag konden overdag door de bezetting achttien onderwijsactiviteiten niet doorgaan zoals gepland, zei de universiteit eerder op de dag. De demonstranten zouden een entree naar collegeruimtes blokkeren.