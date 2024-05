Bezoekuur mogelijk in St. Antonius Ziekenhuis na instorten garage

Het St. Antonius Ziekenhuis meldt dat mensen maandag hun naasten in het ziekenhuis kunnen bezoeken van 16.00 tot 20.00 uur, zo staat op de website. Zondagavond stortte een deel van de naastgelegen parkeergarage in, waardoor het ziekenhuis maandag alleen spoedeisende hulp biedt.

Ook vroeg het ziekenhuis mensen eerder op de dag alleen te komen als het echt nodig is. Aangezien parkeren bij het ziekenhuis nog niet mogelijk is, wordt bezoekers gevraagd met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. Wie alleen met de auto kan gaan, krijgt het advies te parkeren bij de parkeergarages Stadshuis of Theater. Dit is ongeveer tien tot vijftien minuten lopen vanaf het ziekenhuis.

Naar de oorzaak van het instorten van de rijhellingen van de zes verdiepingen tellende garage wordt onderzoek gedaan. Niemand raakte gewond. Het ziekenhuis kijkt samen met de gemeente naar alternatieve parkeermogelijkheden voor de komende tijd voor patiënten en medewerkers.