Bouwer Ballast Nedam werkt mee aan onderzoek ingestorte garage

Bouwbedrijf Ballast Nedam werkt waar nodig mee aan het verkennende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de ingestorte parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dat zegt een woordvoerster van het concern. Ballast Nedam heeft de parkeergarage in 2008 gebouwd.

In 2017 is onderzoek gedaan naar de vloeren van de parkeergarage in Nieuwegein, na de instorting van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. De parkeergarages hadden eenzelfde soort vloer. De conclusie was toen dat de vloeren in Nieuwegein helemaal veilig waren, zegt de woordvoerster.

Ze benadrukt dat de instorting in Nieuwegein de hellingbanen betreft, niet de vloeren zelf. Dat is een andere constructie geweest, geeft de woordvoerster aan. “Onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat de oorzaak van de instorting is geweest. Ballast Nedam zal vanzelfsprekend haar medewerking hieraan verlenen”, laat ze weten.