Burgemeester ‘erg geschrokken’ van instorten deel parkeergarage

Burgemeester Marijke van Beukering van Nieuwegein is “erg geschrokken” van het bericht dat een deel van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis is ingestort. Dat zegt de burgemeester zondagavond in een verklaring op de website van de gemeente.

“Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. We hopen dat er geen mensen bij betrokken zijn. Ik wil nu alle ruimte bieden aan de hulpdiensten om hun werk te doen en wens hen daarbij veel succes en sterkte”, zegt Van Beukering.

De oprij-hellingen in de parkeergarage bij het ziekenhuis zijn zondagavond ingestort. Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn.