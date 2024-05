Celstraffen tot bijna 30 jaar in zaak Noord-Hollandse overvalbende

De rechtbank op Schiphol heeft maandagmiddag gevangenisstraffen uiteenlopend van drie jaar en negen maanden tot bijna dertig jaar opgelegd aan zes mannen die in 2020 en 2021 waren betrokken bij een serie extreem gewelddadige overvallen. Zeven waren in Noord-Holland, een in het Gelderse Dreumel. Bij de reeks overvallen viel één dode. Twee slachtoffers raakten levensgevaarlijk gewond door vuurwapengeweld.

De hoogste straf was voor de 31-jarige Glenn V. (31) uit Noord-Scharwoude. Tegen hem was een levenslange gevangenisstraf geëist, maar de rechtbank vond dat in zijn geval “niet passend”. Daarbij woog de rechtbank mee dat hij er niet op uit was mensen te doden en dat hij nog relatief jong is.

V. – lang strafblad – kreeg de hoogst mogelijke tijdelijke celstraf die de rechtbank kon opleggen. Na zijn gevangenschap komt hij door het gevaar op herhaling onder toezicht te staan. Net als het OM eerder deed, houdt de rechtbank hem verantwoordelijk voor het gepleegde vuurwapengeweld. Bij een overval in Berkhout heeft hij volgens de rechtbank de 72-jarige Sjaak Groot doodgeschoten en bij overvallen in Avenhorn en Noord-Scharwoude twee slachtoffers in de hals en in de borst getroffen.

Zijn mededaders Ruviëni M. (39) uit Rotterdam, Deniz R. (28) uit Obdam en Mark V. (31) uit Opmeer kregen celstraffen van respectievelijk 27, 25 en 20 jaar. Voor M. en R. viel de straf enigszins lager uit dan geëist, onder meer omdat er volgens de rechtbank geen bewijs is dat zij hebben geschoten. Mark V. had een vaste rol als chauffeur. De rechtbank sprak van een duurzame en gestructureerde samenwerking tussen de vier mannen, die ook schuldig zijn aan deelname aan een criminele organisatie.

Het viertal, door het OM eerder omschreven als kerngroep, was betrokken bij vrijwel alle overvallen. Twee mannen die ieder aan één woningoverval meededen, oud-Alkmaarder Dut M. (30) en Martijn G. (28) uit Heerhugowaard, kregen celstraffen van respectievelijk 6,5 jaar en drie jaar en negen maanden. Tegen M. was door het OM ook tbs geëist. De rechtbank zag echter geen mogelijkheid dat op te leggen.

Op M. na waren alle verdachten aanwezig bij de uitspraak, waarin de rechtbank apart aandacht besteedde aan de enorme impact die de overvallen hebben gehad. Veel slachtoffers kampen nog steeds met lichamelijke en psychische klachten en hebben last van nachtmerries en herbelevingen. Sommigen zijn zelfs verhuisd. Op G. na hebben de mannen alle betrokkenheid ontkend of gezwegen.