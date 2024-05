Grote groep keert zich tegen politie bij onrust centrum Amsterdam

In Amsterdam heeft een grote groep “agressieve demonstranten” zich tegen de politie gekeerd bij acties in het centrum. Op de Kalverstraat waren maandagmiddag enkele tientallen tegendemonstranten op de been die naar een pro-Israëlactie van de SGP op de Dam wilden gaan. Zij werden tegengehouden en aangehouden.

Volgens de politie zijn de meeste aangehouden tegendemonstranten overgebracht naar een stadsbus. Een groep mensen heeft volgens de politie vervolgens op gewelddadige wijze geprobeerd te voorkomen dat de bus kon wegrijden. “Agenten hebben hierop ook geweld moeten gebruiken om de bus te ontzetten”, meldt de politie.

De groep aangehouden tegendemonstranten werd opgepakt voor onder meer het gooien van vuurwerk, bedreiging en verstoring van de openbare orde. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend.