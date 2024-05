Loodgieter eist in kort geding heropening woning na explosies

De Vlaardingse loodgieter wiens woning aan de Gretha Hofstralaan doelwit is geweest van een reeks explosies, heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Vlaardingen. Dit bevestigt zijn advocaat Richard Korver na berichtgeving door NRC. De loodgieter wil dat de sluiting van zijn huis wordt opgeheven zodat hij daar weer met zijn gezin kan wonen.

In het kort geding staat ook dat de loodgieter beveiliging voor zijn huis wil en dat burgemeester Bert Wijbenga zich niet meer smadelijk mag uitlaten over hem, aldus Korver. Dit heeft de burgemeester volgens de advocaat van de loodgieter meermaals gedaan, “ondanks het feit dat de politie heeft laten weten hem niet als verdachte te zien”.

Het kort geding dient op 6 juni in de Rotterdamse rechtbank.

Vorige week loofde het Openbaar Ministerie een beloning uit van 50.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever van de reeks explosies bij de loodgieter. De ondernemer en zijn familie zijn inmiddels 23 keer slachtoffer geweest van explosies of pogingen daartoe. Deze waren gericht tegen voertuigen, woningen en bedrijfspanden van de loodgieter en zijn familie. Hij moest hierdoor onderduiken. Wat de aanleiding is, is niet bekend.