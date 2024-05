Ook gegevens van klanten Vattenfall en Dunea mogelijk gestolen

Gegevens van klanten van energieleverancier Vattenfall en drinkwaterbedrijf Dunea zijn mogelijk ook in handen van cybercriminelen. Ze maken gebruik van het bedrijf AddComm om brieven en facturen naar klanten te sturen. AddComm is begin deze maand getroffen door een cyberaanval.

Vattenfall en Dunea melden dat het nog niet helemaal zeker is dat er inderdaad gegevens van hun klanten zijn gestolen, en als dat zo is, welke informatie. Onderzoek moet dat duidelijk maken. De beide bedrijven hebben wel alvast melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is verplicht bij een datalek. Dunea en Vattenfall adviseren hun klanten om voorzichtig te zijn met mogelijke phishingberichten en vreemde telefoontjes.

Eerder meldden ABN Amro, energieleverancier Essent, woningcorporaties Staedion, Eigen Haard, Portaal en Ons Huis, belastinginners RBG en GBTwente, pensioenfonds PNO Media, drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat gegevens van hun klanten mogelijk ook zijn gestolen bij de aanval op AddComm.