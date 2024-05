Oorzaak instorten parkeergarage snel duidelijk, denkt architect

Het architectenbureau dat de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein ontwierp, denkt dat nog deze week duidelijk wordt wat de oorzaak is van het instorten van de rijhellingen. Roelof Gortemaker van het bureau Gortemaker Algra Feenstra zegt dat er een intern onderzoek is gestart en maandag “alle tekeningen, berekeningen en goedkeuringen door de gemeente worden opgediept”.

Het architectenbureau heeft het nieuws over het instorten “met ontzetting” ontvangen, zegt Gortemaker. “Je schrikt er gigantisch van. We zijn enorm blij dat er niemand onder terechtgekomen is, dat is een wonder.”

De parkeergarage naast het ziekenhuis werd vijftien jaar geleden in gebruik genomen, aldus de architect-directeur. Door het interne onderzoek hoopt het bureau “de spullen klaar te hebben liggen, mochten we binnenkort benaderd worden door bijvoorbeeld de onderzoeksraad”.

Het bedrijf heeft maandagochtend direct contact gelegd met andere partijen waarmee is samengewerkt, zoals opdrachtgever en aannemer. Gortemaker heeft nu nog geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn van het instorten van de hellingen die de verdiepingen met elkaar verbinden. “Daarvoor is het nog te vroeg, en moeten we ook nog met anderen over hun bevindingen spreken.”