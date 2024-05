Politie schiet 24-jarige vrouw dood in Groningen

Een 24-jarige vrouw uit Groningen is in de nacht van zondag op maandag overleden, nadat een agent op haar had geschoten. De politie kreeg een melding van een “dreigende situatie” in een woning aan de Helperzoom in Groningen. Daar ontstond een situatie waarbij de agent zich “genoodzaakt” voelde om te schieten. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond en overleed kort daarna.

Het schietincident gebeurde rond 00.30 uur. De agenten die bij het voorval betrokken zijn raakten niet gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het incident, omdat er is geschoten door de politie. De politie meldt in een persbericht dat gebruik van vuurwapens door de politie “met letsel of dood tot gevolg” altijd worden onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie.