Politie stopt tegendemonstranten bij pro-Israëlactie SGP op Dam

De politie houdt in het centrum van Amsterdam een groep van zo’n honderd mensen tegen die een pro-Israëlactie van de SGP wil verstoren. Volgens een politiewoordvoerder is de ME ook ingezet om de groep tegen te houden, zodat de actie van de SGP door kan gaan.

“Ze staan er gewoon en houden ze tegen. Er wordt geen geweld gebruikt”, zegt een politiewoordvoerder.

De pro-Israëlbetoging trok minstens honderd mensen. Onder anderen SGP-leider Chris Stoffer en Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zijn bij de actie aanwezig. De bedoeling is volgens de politieke partij om “op een vreedzame en positieve manier aan onze Joodse medeburgers te laten zien en horen dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders wél achter hen staat”.