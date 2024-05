Reddingsteam USAR ingezet in Nieuwegein na instorting garage

Het team van Urban Search and Rescue Nederland (USAR.NL) wordt in de nacht van zondag op maandag ingezet in Nieuwegein nadat een deel van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis zondagavond is ingestort. Dit team komt onder meer in actie bij complexe reddingsoperaties. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn.

Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat het reddingsteam de garage binnengaat met speurhonden.

De hellingen van de parkeergarage van Q-park stortten zondagavond in. De parkeergarage telt zes verdiepingen.