Specialistisch team betreedt ingestorte parkeergarage Nieuwegein

Een specialistisch team van de brandweer betreedt de deels ingestorte parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein om te zien of het veilig is. Het gaat om mensen van het Specialisme Technische Hulpverlening (STH), die gespecialiseerd zijn in complexe incidenten zoals instortingen van gebouwen.

“Ze kijken naar de constructie van het gebouw”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Hulpdiensten konden de garage nog niet in omdat niet duidelijk is hoe gevaarlijk het is. Er is ook een droneteam aanwezig en er zijn speurhonden.

Zondagavond stortten de hellingen van de zes verdiepingen tellende parkeergarage in. Dit zijn de op- en afritten tussen de verschillende verdiepingen.