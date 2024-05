Stichting: liever drinkfles van staal of glas dan van plastic

De Stichting Tegengif raadt ouders aan hun kinderen voor onderweg drinkflessen mee te geven van roestvrij staal of glas. De veelvuldig in omloop zijnde herbruikbare plastic drinkflessen zouden volgens de stichting chemicaliën naar de inhoud kunnen lekken, met name nadat ze in de afwasmachine zijn geweest.

Het gaat dan met name om de weekmaker Di-isobutylftalaat (DIBP), aldus de stichting verwijzend naar onderzoek door de McGill University In Montreal. Wie plastic flessen nog niet vervangt, doet er goed aan ze met de hand te wassen. Ook moet de vloeistof niet te lang in de fles blijven zitten, want daardoor neemt het risico op dergelijke stoffen erin volgens Tegengif toe.

“Vooropgesteld: herbruikbare plastic drinkflessen zijn beter dan wegwerpflessen, maar als je fles toe is aan vervanging kies dan liever voor roestvrij staal of glas”, aldus de stichting. DIBP is volgens de stichting onder meer schadelijk voor de voortplanting en verder hormoonverstorend.

Producenten van flessen houden zich weliswaar aan de regels voor het gebruikt van de stof en de hoeveelheden die zijn gevonden zitten onder de gestelde limieten, maar toch maakt de stichting zich zorgen. “Kinderen komen namelijk niet alleen via herbruikbare drinkwaterflessen in aanraking met weekmakers, maar ook via bijvoorbeeld plastic speelgoed, kleding en vloerbedekking. Daarom worden weekmakers ook wel ‘everywhere chemicals’ genoemd. Juist die alomtegenwoordigheid verhoogt het gezondheidsrisico.”

De stichting roept de EU op om de wetgeving aan te scherpen, zodat DIBP helemaal niet meer toegepast mag worden in plastic. Intussen raadt ze aan plastic in het algemeen zoveel mogelijk niet te gebruiken voor wat je eet en drinkt.