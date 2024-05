Verdachte (18) dodelijke schietpartij Purmerend zwijgt

De 18-jarige Amsterdammer die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Purmerend heeft tot dusver geweigerd een verklaring af te leggen. De verdachte verscheen maandag voor het eerst op een openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Haarlem.

Deze ging gepaard met emotionele taferelen. De moeder van het 19-jarige slachtoffer, Aven Henok, reageerde heftig en luidkeels op de confrontatie met de verdachte, aan zowel het begin als het slot van de zitting.

De schietpartij vond plaats op de avond van 12 februari, bij het station in Purmerend. Een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik raakte ernstig gewond. Het geweld zou zijn voortgevloeid uit een aanhoudende ruzie tussen rivaliserende groepen jongeren.

In de loop van het onderzoek pakte de politie een aantal verdachten op, onder wie de Amsterdammer. Het Openbaar Ministerie wil de vier meerderjarige verdachten uiteindelijk samen voor de rechter brengen.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte Amsterdammer in afgeluisterde gesprekken uitlatingen gedaan die hem belasten.