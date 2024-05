Aantal buitenlandse studenten groeit nauwelijks meer

Iets meer dan 128.000 studenten uit het buitenland volgen een volledige studie op een universiteit of hogeschool in Nederland. Dat is ongeveer 5 procent meer dan het vorige collegejaar. Het is de laagste toename in negen jaar tijd, aldus Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs.

De onderzoekers denken dat de langzame stijging onder meer komt doordat universiteiten eind 2022 zijn gestopt met het werven van buitenlandse studenten. Mede door druk uit de politiek willen universiteiten de internationalisering remmen, omdat dit ten koste zou gaan van Nederlandse studenten. Ook berichten over een gebrek aan studentenwoningen hebben mogelijk invloed gehad.

Studenten die een deel van hun studie in Nederland doen, of die hiernaartoe komen voor hun stage, zijn niet meegenomen in de cijfers.

Iets meer dan 20.000 buitenlandse studenten zijn afgelopen zomer begonnen aan een bacheloropleiding. Dat is evenveel als in het collegejaar ervoor. Voor het eerst sinds het studiejaar 2006-2007 stijgt deze instroom niet.

In totaal is een op de zes studenten aan universiteiten en hogescholen uit het buitenland afkomstig. Bijna driekwart van de buitenlandse studenten komt uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Duitsland voert de lijst aan met ruim 21.000 studenten in Nederland, maar dit aantal daalt voor het tweede jaar op rij.

Het aantal nieuwe Chinese studenten steeg met 23 procent. Voor China is dat de grootste toename in bijna twintig jaar, meldt Nuffic. De organisatie denkt dat dit komt door het einde van de strenge Chinese lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Het aantal studenten uit Oekraïne nam toe met ruim 18 procent. Vorig collegejaar, vlak na de Russische invasie, verdubbelde het aantal Oekraïense studenten in Nederland.

Onder de buitenlandse studenten zijn economie en techniek de populairste opleidingen.