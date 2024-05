Advocaat drugsverdachte Mink K.: politieonderzoek onrechtmatig

Mink K., die vastzit voor drugshandel, had niet door de politie onderzocht mogen worden. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een zitting bij het gerechtshof in Den Haag, ter voorbereiding op het hoger beroep in de zaak.

Er is zonder verdenking een onderzoek begonnen tegen de 62-jarige K. uit Amsterdam, die geldt als een ‘oude rot’ in de onderwereld. Dat stelt zijn advocaat Mark Teurlings: “De aanleiding was dat hij in een televisiedocumentaire met Danny Goossens heeft gezegd dat hij een PGP heeft.” Dat is een softwareprogramma voor het versleutelen van telefooncommunicatie. “Maar het gebruik daarvan staat niet synoniem aan criminaliteit”, volgens de advocaat. Hij noemt het onderzoek daarom onrechtmatig. Om dat te bewijzen wil hij de agent die de zaak heeft aangekaart ondervragen.

K. werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel voor het vervoeren van honderden kilo’s cocaïne van Libanon naar Nederland. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het opzetten van een cocaïnewasserij. De rechtbank in Rotterdam zag daarvoor voldoende bewijs in onderschepte telefoonberichten van de dienst SkyECC. Daarin wordt bijvoorbeeld overlegd over geldbedragen en bestellijsten. De partij cocaïne waarvoor K. is veroordeeld, was verstopt in een lading bananen die bij een supermarkt in Duitsland belandde. “Hij had een leidende en coördinerende rol”, aldus de rechtbank.

De advocaat van K. vindt dat er juist onvoldoende bewijs is dat de berichten door zijn cliënt zijn verstuurd, omdat het account zich volgens hem soms in Nederland bevond terwijl K. in Libanon was. Hij wil de metadata van de telefoongegevens zien. Ook vroeg hij om voorlopige vrijlating van K. in afwachting van de behandeling van het hoger beroep tegen zijn veroordeling. Het gerechtshof zal op 11 juni beslissen over het vrijlatingsverzoek en de aanvullende onderzoekswensen.