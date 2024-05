Bits of Freedom bezorgd: Schoof vindt dat hij boven wet staat

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom maakt zich grote zorgen over de voordracht van Dick Schoof als premier. “In het hele domein waar hij actief is geweest, wint repressie het van rechtsbescherming. Vaak speelt discriminatie een grote rol. Dit is een man die vindt dat hij boven de wet staat, dat de overheid boven de wet staat. Daar zouden mensen zich veel meer zorgen over moeten maken dan ze doen”, zegt directeur Evelyn Austin.

Schoof is nu topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de huidige opzet van het ministerie. Met een grote nadruk op veiligheid in nauwe vorm, op law and order. En met een veel kleinere nadruk op justitie en rechtsbescherming. Dat is één punt waar we ons zorgen over maken”, zegt Austin.

Eerder was Schoof Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).