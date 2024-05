Deels Nederlandse klimaatsatelliet wordt gelanceerd

Een deels Nederlandse satelliet moet de komende jaren vanuit de ruimte de verandering van het klimaat in de gaten houden. De sonde EarthCARE wordt, als alles volgens plan verloopt, in de nacht van dinsdag op woensdag gelanceerd vanaf de ruimtebasis Vandenberg in de Amerikaanse staat Californië.

EarthCARE staat voor Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer. De naam geeft aan dat hij het effect van wolken en stofdeeltjes in de lucht op de straling van de zon in kaart moet brengen. Wolken en stofdeeltjes hebben namelijk effect op temperaturen. “Hoge wolken zijn meestal doorzichtig. Daardoor komt er veel zonlicht op de aarde. Ze zijn een deken, ze warmen op. Lage wolken koelen juist af”, zegt klimaatonderzoeker Gerd-Jan van Zadelhoff van het KNMI, die bij het onderzoek betrokken is.

Maar het precieze effect van de wolken en deeltjes is onduidelijk. “De interactie tussen wolken, fijnstof en straling is een van de grootste bronnen van onzekerheid in de projecties van het toekomstige klimaat. We proberen die onzekerheid kleiner te maken en de voorspellingen zekerder”, aldus Van Zadelhoff. Om dat te bereiken moet EarthCARE met vier verschillende ‘ogen’ dwarsdoorsnedes van de lucht maken.

De EarthCARE is ontwikkeld door de ruimtevaartorganisaties van Europa (ESA) en Japan (JAXA). De zonnepanelen van de sonde zijn gemaakt door Airbus Nederland uit Leiden. De satelliet wordt door ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan rond de aarde gebracht. De lancering staat gepland voor 00.20 uur Nederlandse tijd. Als dat niet lukt, is er in de nacht van woensdag op donderdag een nieuwe kans.