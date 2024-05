Den Haag: maatregelen om onrust tijdens EK te voorkomen

Tijdens het komende EK voetbal zijn er extra veiligheidsmaatregelen in Den Haag. Zo komt er extra cameratoezicht en worden verkeersregelaars ingezet. De gemeente wil daarmee voorkomen dat er ongeregeldheden uitbreken.

Buurtorganisaties zorgen voor extra activiteiten, vooral rond wedstrijden van Oranje en Turkije. Den Haag wil ook jongerenwerkers en buurtvrijwilligers inzetten op drukke locaties. Zij moeten mensen aanspreken op hun gedrag. “Dit is met name in stadsdeel Centrum en Laak het geval”, aldus de gemeente dinsdag. Onder het stadsdeel Centrum vallen onder meer de Schilderswijk en Transvaal. Daar waren bij het afgelopen WK rellen rond wedstrijden van Marokko. Op en rond het Jonckbloetplein in het stadsdeel Laak waren in 2021 onlusten rond EK-wedstrijden van het Nederlands elftal.

Potentiële relschoppers moeten zich rond bepaalde wedstrijden mogelijk melden bij de politie. “Persoonsgerichte interventies”, noemt de gemeente dat.

Het EK duurt van half juni tot half juli. Het Nederlands elftal speelt zijn groepswedstrijden op 16 juni tegen Polen, op 21 juni tegen Frankrijk en op 25 juni tegen Oostenrijk. Turkije speelt op 18 juni tegen Georgië, op 22 juni tegen Portugal en op 26 juni tegen Tsjechië.