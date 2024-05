Drie verzamellocaties voor boeren die 4 juni naar Brussel willen

Voor boeren die op dinsdag 4 juni met een trekker naar een boerenprotest in Brussel willen, worden drie verzamellocaties opgezet. Eentje in Wagenberg, een andere in Someren en een derde in Schaijk, meldt Farmers Defence Force (FDF) dinsdag.

De demonstratie begint om 12.00 uur in het Atomiumpark in de Brussels hoofdstad. De verwachting is dat boeren uit veel verschillende Europese landen zich bij de manifestatie zullen aansluiten. In aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement protesteren ze tegen het “landbouw-sloopbeleid in Brussel”, aldus FDF.

Op de drie locaties – allen in Noord-Brabant – kunnen boeren op 3 juni alvast samenkomen en er overnachten, om vervolgens gezamenlijk om 05.00 uur de volgende dag onder begeleiding van de politie de weg op te gaan. De boeren hebben verzocht om een route over snelwegen, maar dat hebben de autoriteiten nog in beraad.

Behalve boeren uit het hele land, verwacht FDF ook boeren uit Duitsland te verwelkomen op de drie locaties. Op de verzamelplekken is ruimte voor in totaal 1350 mensen. Ze kunnen er slapen in een grote opgezette tent, elders in een loods of kiezen voor de eigen caravan. Op de terreinen zijn voorzieningen zoals douches en foodtrucks.

Afgezien van die verzamelplekken, verwacht de boerenactiegroep dat ook veel boeren met de auto rechtstreeks naar Brussel rijden. Ook regelt FDF bussen op opstapplekken, waarmee boeren groepsgewijs richting demonstratiegebied kunnen afreizen.

De boerendemonstranten hebben de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gevraagd te spreken tijdens de manifestatie, maar het is nog niet zeker of dat ook gebeurt. Verder zijn ze met de politie, gemeente en burgemeester in gesprek over een “ludieke actie”, maar daarover maakt FDF nog niets bekend.