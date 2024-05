Entertainer Sven Ratzke wint Johan Kaart Prijs

Sven Ratzke heeft dit jaar de Johan Kaart Prijs gewonnen. De zanger, entertainer en acteur krijgt de theaterprijs voor zijn “vakmanschap op het gebied van spel, zang en performance”, aldus de jury in een persbericht. De Duits-Nederlandse Ratzke is behalve in Nederland ook veel in het buitenland actief.

Ratzke (47) werd met name bekend met zijn show Starman, waarin hij op zijn eigen manier het werk van David Bowie vertolkte. Inmiddels heeft hij een nieuw programma met werk van Bowie ontwikkeld: We could be heroes. Verder speelde hij in musicals als The Rocky Horror Picture Show, Hedwig and the Angry Inch en stond hij recentelijk in het theater met een show gewijd aan Marlene Dietrich.

“Sven Ratzke is een ongeëvenaarde theaterpersoonlijkheid, die een unieke plek vervult in het theaterlandschap”, aldus het juryrapport. “Een vakman in alle aspecten: spel, zang en performance. Als publiek word je meegezogen in zijn energie en performance en met zijn volkomen eigen stijl weet hij te raken en te verbinden.”

De uitreiking van de Johan Kaart Prijs is op maandag 1 juli in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De prijs, vernoemd naar een van Nederlands meest geliefde en veelzijdige acteurs (1897-1976), wordt sinds 1975 jaarlijks toegekend aan een theaterpersoonlijkheid of groep theatermakers, die met hun werk een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlands theateramusement. Eerdere winnaars zijn onder anderen Simone Kleinsma, André van Duin en Brigitte Kaandorp.