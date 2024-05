FlixBus ziet veel vraag naar busreizen richting EK voetbal

Busbedrijf FlixBus ziet veel belangstelling voor reizen van Nederland naar Duitsland tijdens het EK voetbal. Volgens een woordvoerder vullen de bussen vanuit Amsterdam of Groningen zich snel daags voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal in Hamburg. Daar speelt Oranje op zondag 16 juni de eerste groepswedstrijd tegen Polen.

Ook voor de terugreis is al veel animo voor FlixBus, zegt de woordvoerder. Het aantal Nederlanders dat in de tweede helft van juni met de bus naar Duitsland reist, is hoger dan vorig jaar. Exacte aantallen geeft het bedrijf niet. Eerder meldde FlixBus dat er bussen rijden naar alle Duitse steden waar EK-wedstrijden zijn.

De NS liet vorige week al weten dat er veel treinkaartjes worden verkocht op en rond de speeldagen van het Nederlands elftal in Duitsland. Ook KLM ziet een toename van het aantal vliegtickets naar Duitsland in deze periode.

Op 21 juni speelt Oranje in Leipzig tegen Frankrijk. De laatste groepswedstrijd, tegen Oostenrijk op 25 juni, is in Berlijn.