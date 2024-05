Gezondheid jongeren nog niet hersteld na einde coronapandemie

Jongeren blijven tobben met hun gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, ook nu de coronapandemie achter de rug is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en, die er onderzoek naar hebben laten doen, vinden dat er “passende maatregelen” moeten komen.

De jongeren voelen zich minder gelukkig dan hun leeftijdsgenoten vroeger. Ook ervaren ze meer stress, met name door school en huiswerk. De cijfers zijn gelijk aan de situatie midden in de pandemie. Dat de gevoelens niet zijn verbeterd, is volgens de onderzoekers zorgwekkend. In 2019 werd 11 procent op school of online gepest, eind vorig jaar was dit 18 procent.

Ongeveer 9 procent van de jongeren rookt elektronische sigaretten. In sommige delen van het land, zoals Twente, Zeeland en de Gooi- en Vechtstreek, nadert dit zelfs de 15 procent. In 2019 vapete zo’n 2 procent. Dat vinden de onderzoekers ronduit alarmerend.

Voor zo’n 13 procent is het gebruik van sociale media problematisch geworden. Ze komen slaap tekort en raffelen hun huiswerk af. In 2019 gold dit voor 8 procent.

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, spreekt van zorgwekkende uitkomsten. “We streven naar een gezonde generatie in 2040, maar we zien juist het tegenovergestelde gebeuren: de ervaren gezondheid van jongeren verslechtert en ongezond gedrag neemt toe. We moeten dus het tij keren, passende maatregelen nemen voor het te laat is.”

Het onderzoek is afgelopen najaar uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren in de tweede en vierde klassen van 885 middelbare scholen.