Hongarije ziet liever Roemeen dan Rutte als NAVO-topman

Hongarije ziet liever de Roemeense president dan Mark Rutte als nieuwe topman van de NAVO. De Hongaarse regering steunt ook daarom de kandidatuur van Rutte voor het NAVO-leiderschap niet, benadrukt de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto.

“Volledig vertrouwen is een essentiële vereiste in het bondgenootschap, zei Szijjarto. De Nederlandse leider zou in het verleden echter hebben gesproken over het “op de knieën dwingen” van Hongarije, benadrukte de bewindsman. Hij zei verder dat in de NAVO “je zelfs voor elkaar moet sterven, dus het moet geleid worden door iemand die we 100 procent kunnen vertrouwen”.

Szijjarto verwelkomde de kandidatuur van de Roemeense president Klaus Iohannis, ondanks diens “anti-Hongaarse” houding, melden Hongaarse media. Hij merkte op dat veel gepraat wordt over het versterken van de oostflank van de alliantie, maar “het komt bij niemand op dat als er een dreiging uit het oosten komt, de secretaris-generaal ook uit het oosten kan komen”.