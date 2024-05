Kamer wil vergunning van NPO met slechts een jaar verlengen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de vergunning van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met slechts een jaar verlengen. Een motie van die strekking van de VVD kreeg dinsdag steun van NSC, PVV, BBB, JA21 en FVD.

Demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Media) heeft eerder gezegd dat een verlenging van twee jaar het beste is als de huidige concessie in 2026 afloopt. Voor een nieuw stelsel is een wetswijziging nodig en dat duurt zo twee jaar, zei de bewindsvrouw eerder.

De partijen willen veranderingen in Hilversum na onder meer kritische rapporten over grensoverschrijdend gedrag. Maar om zo’n verandering goed en verantwoord door te voeren heb je na het aflopen van de concessie zeker twee jaar nodig, aldus Gräper.

Vooral de VVD wilde een verlenging van een jaar, coalitiegenoten NSC en BBB stonden open voor een langere periode. De PVV roept altijd dat de publieke omroep kan worden afgeschaft. De vier coalitiepartijen kwamen eerder overeen om 100 miljoen euro te bezuinigen op de publieke omroep.

De staatssecretaris zal de uitvoering van de motie overlaten aan haar opvolger, zei ze afgelopen vrijdag.