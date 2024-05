Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) staat terecht voor opruiing

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (36) staat dinsdag bij de rechtbank in Den Haag terecht voor opruiing. Het gaat om twee gevallen, waarbij de politicus van Forum voor Democratie suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.

Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus in een toespraak naar voren bracht “dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren”.

Het tweede geval betreft uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 gepubliceerd werd op internet. In dat gesprek zei hij te hopen “op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement”. Hij zei wel te hopen dat deze revolutie vreedzaam zou verlopen.

Tijdens een inleidende zitting in december noemde Van Meijeren het een “grote schande” dat het Openbaar Ministerie hem vervolgt voor opruiing. “Mij worden bizarre verwijten gemaakt”, zei hij. Tijdens diezelfde zitting noemde de officier van justitie het “schurend en verontrustend” als een parlementslid oproept tot geweld tegen de overheid. “Oproepen tot geweld wordt niet beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting”, zei de aanklager.

Belangstellenden kunnen de zitting in de Haagse rechtbank volgen via een livestream op rechtspraak.nl.