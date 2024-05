Moslimorganisatie maakt zich zorgen om beoogd premier Schoof

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) maakt zich zorgen over de beoogde premier Dick Schoof. CMO-voorzitter Muhsin Köktaş vraagt zich af of de moslimgemeenschap in Nederland “niet extra” onder een vergrootglas komt te liggen. Hij hoopt dat Schoof “niet buiten de grondwet” het hoofdlijnenakkoord zal uitvoeren. Volgens Köktaş worden moslims in dat akkoord als onderdeel van migratie gezien in plaats van als Nederlandse burgers. “Als Schoof dat akkoord gaat uitvoeren, dan maken wij ons daar zorgen over”, zegt Köktaş.

Volgens Köktaş hebben moslims toen Schoof tussen 2013 en 2018 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid was, “last gehad” van het verhogen van het dreigingsniveau. In 2021 onthulde NRC dat gemeenten in het geheim onderzoek deden naar moskeeën, betaald door de NCTV. “Ik weet niet of hij nu extra alert wordt op de moslimgemeenschap. Daarom is onze zorg extra groot”, aldus de voorzitter van het samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels.

Het CMO zegt “nog steeds” te vertrouwen op de rechtstaat en de grondwet. “Daarin vinden we enige bescherming. Ik hoop ook dat de Nederlandse gemeenschap met ons meedenkt en niet toekijkt zoals in de geschiedenis gebeurd is.”

Het CMO zegt in gesprek te willen blijven met de nieuwe regering over zorgen en problemen die opgelost moeten worden. “Of zij ons nu wel of niet accepteren, net zoals we ook met de vorige regering deden. Dit is ook ons land, we hebben geen alternatief.”