Nog 36 mensen vast na tegendemonstratie Amsterdam

Van de 73 mensen die maandag zijn aangehouden bij een tegendemonstratie bij een pro-Israëlactie in Amsterdam, zitten er dinsdag rond het middaguur nog 36 vast. Dat meldt een politiewoordvoerster.

De personen zitten vast omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een of meerdere strafbare feiten, namelijk samenscholing, openbareordeverstoring, openlijke geweldpleging, mishandeling en/of vernieling. De politie verwacht dat meerdere personen deze dinsdag worden heengezonden. Of er wordt overgegaan op vervolging, is volgens de zegsvrouw nog niet duidelijk.

De groep tegendemonstranten liep maandag vanaf het Museumplein naar de Dam, waar een pro-Israëlactie van de SGP plaatsvond. Ze pleegden diverse strafbare feiten, meldde de politie. Op de Kalverstraat werden ze tegengehouden, aangehouden en in een stadsbus gezet, maar een groep probeerde op gewelddadige wijze te voorkomen dat de bus kon wegrijden. Ook tegen agenten is geweld gebruikt. De politie heeft daarop met geweld opgetreden.

De aangehouden demonstranten pleegden ook in de bus strafbare feiten. Zo werden agenten volgens de politie geschopt, gekrabd en beledigd. “Van deze strafbare feiten is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt”, aldus de politie eerder.