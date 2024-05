OM eist 5 jaar cel en tbs tegen verdachte verkrachting Alkmaar

De officier van justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar wegens verkrachting vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 51-jarige Ingmar S. Volgens de aanklaagster staat vast dat de man zich in de zomer van 2022 heeft vergrepen aan een vriendin in Alkmaar, met wie hij een seksuele relatie onderhield.

S., die alle beschuldigingen ontkent, verscheen in verband met de beschuldiging van verkrachting een jaar geleden al voor de rechter. De officier van justitie eiste toen een gevangenisstraf van acht jaar in combinatie met verscherpt toezicht na zijn gevangenschap. S. was ten tijde van de vermeende verkrachting onder voorwaarden op vrije voeten na een eerdere veroordeling om seksueel geweld. In 2018 kreeg hij zeven jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving en verkrachting.

De rechtbank deed vorig jaar nog geen uitspraak, maar besloot bij tussenvonnis dat S. eerst moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De rapportages van de deskundigen waren eerder dit jaar klaar. Hun conclusie was dat S. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en dat het gevaar op herhaling groot is als hij zonder behandeling terugkeert in de samenleving. Dat was voor de aanklaagster dinsdag aanleiding een lagere gevangenisstraf in combinatie met oplegging van de tbs-maatregel te vragen.