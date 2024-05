Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een werkstraf van 200 uur geëist tegen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing.

De politicus staat dinsdag bij de rechtbank in Den Haag terecht voor twee gevallen van opruiing, waarbij hij suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Daarmee is volgens de officier van justitie “een strafrechtelijke grens overschreden.”