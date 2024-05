Politie ontruimt bezet pand Radboud, niemand aangehouden

De politie heeft een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen ontruimd dat voor een deel door studenten was bezet. De ruim dertig demonstranten is eerder op de avond door de universiteit meermaals gevraagd het pand te verlaten, maar ze gaven daaraan geen gehoor. Daarop trad de politie rond 23.30 uur op.

De meesten verlieten zelf het pand toen de politie ingreep. Twee kleine groepen van in totaal 13 demonstranten weigerden te vertrekken. Die demonstranten zijn door agenten naar buiten gedragen en met een bus naar station Nijmegen Dukenburg gebracht. Ze zijn daar vrijgelaten en net als de andere demonstranten niet gearresteerd. Ook hoefden ze zich niet te identificeren. Om ongeveer 00.30 uur was het pand ontruimd. Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten geen geweld hebben gebruikt, behalve “wat duw- en trekwerk”.

De studenten bezetten maandag de tweede verdieping van het Erasmusgebouw van de universiteit. Volgens de universiteit zijn diverse ramen met zilverfolie afgeplakt en is meubilair gebruikt om deuren te barricaderen.

Het gebouw sloot eigenlijk om 19.00 uur, maar de demonstranten weigerden te vertrekken. Het college van bestuur bood onder meer aan in gesprek te gaan “over de ontstane situatie”, maar een woordvoerder van de demonstranten wilde volgens de universiteit niet op die uitnodiging ingaan. Ook een voorstel om dinsdagochtend in gesprek te gaan als de demonstranten direct het pand zouden verlaten, was tevergeefs.

De demonstratie overschreed “de grens van het toelaatbare”, stelt de universiteit. “Diverse onderwijsactiviteiten konden als gevolg van de demonstratie niet doorgaan zoals gepland, er is sprake van vormen van vandalisme en de handbrandmelders zijn sinds de bezetting meerdere keren onnodig ingedrukt. Dat alles zorgt voor een onwenselijke en onveilige situatie voor alle medewerkers en studenten.”

De demonstranten willen onder meer dat de universiteit banden met Israëlische instituten verbreekt die “profiteren van genocide, apartheid en het uitbuiten van de Palestijnen”.