Rechtbank besluit proces tegen Van Meijeren door te zetten

De rechtbank in Den Haag heeft een verzoek van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren om het proces over opruiing tegen hem te stoppen, afgewezen. Volgens Van Meijeren is sprake van een politiek proces en verloopt de zaak tegen hem niet eerlijk. Maar de rechtbank zegt dat het proces gewoon door kan gaan.

“Tegenstanders met politieke motieven hebben dit strafproces nu al zodanig geïnfecteerd dat er geen sprake meer is van een eerlijk proces”, zei Van Meijeren in de rechtszaal.

De officier van justitie zei dat er “geen druk of invloed is uitgeoefend”. “Die druk is ook niet gevoeld, niet extern en niet intern”, zei de aanklager. “Alle beslissingen zijn in onafhankelijkheid genomen.” De officier zei dat hij zich “op geen enkele manier” gestuurd heeft gevoeld.

De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de officier van justitie. De rechter wees erop dat het OM zelfstandig besluit tot vervolging. Daar moet de rechtbank “met de grootste terughoudend mee omgaan”.

“Dit proces gaat in de visie van de rechtbank niet over politieke denkbeelden van wie dan ook. Niet van u, niet van de regering. En ook wordt de rechtbank niet gevraagd om daar indirect een oordeel over te hebben”, zei de rechtbankvoorzitter.

Het proces ging daarna direct verder met het vertonen van de beelden van een boerenmanifestatie op 2 juli 2022 in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus in een toespraak naar voren bracht “dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren”.