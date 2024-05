Vier aanhoudingen voor mogelijke betrokkenheid bij schietpartijen

De politie heeft dinsdagochtend in Vlissingen vier mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij verschillende schietpartijen. Het gaat om mannen van 20, 23, 25 en 28 jaar. Alle vier worden verdacht van bezit van vuurwapens, twee van hen ook van poging moord of doodslag.

De mannen werden aangehouden in vier woningen in de Zeeuwse stad, waar ook onderzoek wordt gedaan. Twee auto’s zijn in beslag genomen.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan een schietpartij in Vlissingen, op 17 februari in de Ribesstraat. Vanuit een rijdende auto werd toen een man beschoten. Dat gebeurde op een paar meter afstand van een speeltuintje waar ook kinderen speelden. Kogels kwamen terecht in drie verschillende woningen, maar niemand raakte gewond.

De bestuurder van de auto waaruit werd geschoten is bekend en verhoord, maar over de schutter is nog niets bekend. Volgens de politie lijkt het erop alsof er een ruzie wordt uitgevochten in het criminele circuit, met “grote risico’s voor toevallige voorbijgangers”.