Tussen Utrecht en Amersfoort rijden er geen treinen door een defect spoor tussen Den Dolder en Amersfoort. ProRail verwacht nog tot zeker dinsdagavond 20.45 uur bezig te zijn met het repareren van het spoor. De spoorwegbeheerder geeft aan dat dit mogelijk later wordt.

Mensen kunnen omreizen via Hilversum of de bus of tram nemen.