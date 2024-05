Ziekenhuis Nieuwegein draait weer ‘op 100 procent’

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein draait dinsdag sinds het middaguur weer “op 100 procent”, aldus een woordvoerder. Na het gedeeltelijk instorten van de naastgelegen parkeergarage zondagavond, werd maandag het grootste deel van de zorgafspraken afgezegd. Volgens de woordvoerder is met honderden mensen contact opgenomen om een nieuwe afspraak in te plannen.

Veel mensen geven gehoor aan de oproep van het ziekenhuis om niet met de auto naar Nieuwegein te komen. “Dat maakt dat de gang van zaken best soepel verloopt en iedereen op tijd is waar we ze willen hebben. Wat dat betreft gaan we toe naar een normale situatie.”

Bezoekers die wel met de auto komen, wordt gevraagd te parkeren bij garages bij het winkelcentrum van Nieuwegein. Sinds dinsdag 07.00 uur rijden vanaf daar pendelbussen heen en weer naar het ziekenhuis. Medewerkers wordt gevraagd aan de rand van Utrecht te parkeren bij P+R Papendorp. Vanaf dinsdagochtend vroeg rijden vanaf daar grote bussen op en neer.