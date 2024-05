Alsnog toestemming voor gaswinning boven Schiermonnikoog

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) geeft alsnog toestemming voor een gaswinningsproject op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De rechtbank in Den Haag oordeelde vorige maand nog dat een vergunning voor dat project te gemakkelijk was afgegeven.

Exploitant ONE-Dyas kreeg al in 2022 een vergunning om gas te winnen in de zeebodem, zo’n 20 kilometer uit de kust van het Waddeneiland. Natuurorganisaties hadden dat besluit aangevochten, onder meer omdat de natuur onvoldoende zou worden beschermd. De rechtbank ging daar deels in mee.

Het bedrijf heeft inmiddels extra informatie aangeleverd over de manier waarop de stikstofdepositie en het onderwatergeluid rond de bouw van het boorplatform worden beperkt. Natuurminister Christianne van der Wal heeft daarop geoordeeld dat er alsnog “geen bedenkingen” zijn bij het verlenen van een vergunning.