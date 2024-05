Amsterdam neemt afscheid van Wallen-ondernemer Jan Otten

In Amsterdam wordt woensdag en donderdag afscheid genomen van Wallen-ondernemer Jan Otten, die afgelopen donderdag op 82-jarige leeftijd overleed. Een deel van het afscheid is openbaar. Otten was eigenaar van het Amsterdamse sekstheater Casa Rosso en ook van de Bananenbar, de Hospitalbar, Sexy Loo, het Erotisch Museum en de Sex Palace Peepshow in de hoofdstad.

Op woensdag wordt van 11.00 uur tot 17.00 uur afscheid genomen in de Waalse Kerk. Dit is “groots” en openbaar, vertelde uitvaartondernemer Roel van der Wielen aan AT5, “met namen als Glennis Grace, Gerard Joling en Samantha Steenwijk”. Bezoekers wordt gevraagd zwarte kleding met een donkerroze accent te dragen. Daarna wordt Otten overgebracht naar Casa Rosso. Op donderdag wordt een erehaag gevormd en wordt Otten vanaf Casa Rosso naar zijn rustplaats gebracht. Bezoekers krijgen de vraag eventuele bloemen te voorzien van een donkerroze lint.

“De Wallen lagen hem na aan het hart; hij zette zich met zijn bedrijven actief in voor elk initiatief om de buurt en het imago van de buurt te verbeteren”, aldus de website van Casa Rosso na zijn overlijden. “Jan was erg geliefd, behalve een iconische ondernemer was hij een vriend en vader voor de mensen in zijn omgeving en hij zal ontzettend gemist worden.”