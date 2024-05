Amsterdammers brengen laatste eerbetoon aan ‘koning van de Wallen’

Amsterdammers hebben woensdag afscheid genomen van Wallen-ondernemer Jan Otten, die afgelopen donderdag op 82-jarige leeftijd overleed. Na een tocht langs verschillende plekken op de Wallen was er een openbaar afscheid in de roze verlichte Waalse Kerk, met optredens van onder anderen Glennis Grace en Samantha Steenwijk.

Vanaf 11.00 uur maakte een zwarte koets met daarop de kist van Otten een rondje langs het sekstheater Casa Rosso, de Bananenbar, de Hospitalbar en het Erotisch Museum, waar hij eigenaar van was. Achter de koets liep een rouwstoet van tientallen mensen gehuld in de kleuren van Casa Rosso: zwart en roze. Daarna was het tijd voor de openbare afscheidsdienst in de Waalse Kerk.

Op donderdag gaat het afscheid verder. Dan wordt bij Casa Rosso een erehaag gevormd en wordt Otten vanaf daar naar zijn laatste rustplaats gebracht.

“De Wallen lagen hem na aan het hart; hij zette zich met zijn bedrijven actief in voor elk initiatief om de buurt en het imago van de buurt te verbeteren”, zo meldde Casa Rosso na zijn overlijden. “Jan was erg geliefd, behalve een iconische ondernemer was hij een vriend en vader voor de mensen in zijn omgeving en hij zal ontzettend gemist worden.”