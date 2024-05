Bezorgde Kamer legt zich neer bij fors duurder herstel Binnenhof

Partijen in de Tweede Kamer hebben er begrip voor dat de renovatie van het Binnenhof fors duurder uitvalt dan in eerste instantie was begroot. In 2015 was er nog 475 miljoen euro voor begroot, maar vanwege de slechte staat van de gebouwen staat de laatste raming op ongeveer 2 miljard euro. Hoewel de Kamerfracties het belang van de renovatie onderschrijven, hopen ze wel dat de kosten niet nog verder oplopen.

Dat de renovatie zoveel duurder wordt, komt volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) doordat het gebouwencomplex er veel slechter aan toe is dan toen de renovatie werd gestart. Geen twee van de 4000 vertrekken zijn gelijk, waardoor overal maatwerk nodig is. Bovendien is er asbest aangetroffen en zijn materialen duurder.

“Holy moly, wat een kosten”, was de eerste reactie van VVD-Kamerlid Peter de Groot toen hij over de nieuwe raming hoorde. Ook Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) snapt de ophef die ontstond over het herstel van het parlementsgebouw. Toch pleit niemand ervoor om de renovatie te stoppen, zegt Gabriëls. Andere Kamerleden sluiten zich daar bij aan. Ook Mona Keijzer (BBB) wil “door op deze weg” en Merlien Welzijn (NSC) kijkt uit naar “een monument dat weer helemaal van deze tijd is”.

Wel vrezen Kamerleden een nog duurder prijskaartje. De Groot wil niet over een jaar opnieuw constateren dat 2 miljard euro “een beetje krapjes” blijkt. NSC, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie delen die vrees.

Verder willen NSC, BBB en de ChristenUnie ook dat het grafelijk kasteel, met de beroemde Ridderzaal, wordt opgeknapt. Anders blijft dat “een rotte kies” terwijl de rest van het Binnenhof al wel is hersteld, denkt Welzijn.