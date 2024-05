Brede roep in Kamer om maatregelen tegen hooligans

Fracties van links tot rechts in de Kamer willen meer doen tegen geweld door voetbalhooligans. Woensdag in een commissiedebat droegen Kamerleden uiteenlopende suggesties aan om incidenten rond voetbalwedstrijden tegen te gaan.

De handhaving van stadionverboden kwam meerdere keren aan bod. Kamerleden verwonderen zich erover dat hooligans ondanks een verbod toch stadions binnenkomen. De hoop is gevestigd op een digitale meldplicht, waarbij overlastgevende supporters zich via een app moeten melden. Een proef loopt in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht, en de eerste stappen hebben volgens demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz “een positief resultaat opgeleverd”.

Onder anderen Derk Boswijk (CDA) opperde de mogelijkheid van camera’s met gezichtsherkenning, waardoor het makkelijker wordt om te zien wie precies meedoen aan rellen. Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) en Nicolien van Vroonhoven (NSC) hadden daarbij bedenkingen vanwege privacy.

Oproepen om meer verantwoordelijkheden bij voetbalclubs te leggen klonken ook, bijvoorbeeld door een vergunningplicht bij elke wedstrijd waardoor burgemeesters meer eisen kunnen stellen aan de beveiliging. Dat gebeurt in veel gevallen al, reageerde Yeşilgöz. “We juichen het toe”, maar de keuze wil ze aan gemeenten laten.

Behalve het strafrecht willen sommige Kamerleden ook vaker terugvallen op civiel recht, waarbij hooligans aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die ze veroorzaken. “Tref ze maar in de portemonnee”, zei Michiel van Nispen (SP).

Veel Kamerleden wezen op de ongeregeldheden na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles, waarbij zondagavond meerdere agenten gewond raakten. Ingrid Michon-Derkzen (VVD) kreeg daar “een ongelooflijke sik van”, Hanneke van der Werf noemde de rellen “onacceptabel”. Yeşilgöz: “Wat mij betreft zijn dit allemaal klappen in het gezicht van de echte supporters.”

In tegenstelling tot het publieke beeld waren er vorig seizoen niet meer voetbalincidenten dan anders, schreven onderzoekers in december. Wel lijkt het aantal racistische en andere kwetsende kreten te zijn verdubbeld en is er een “nieuwe aanwas” van jonge hooligans.

De KNVB kwam deze woensdag met een plan tegen voetbalgeweld, waarin de voetbalbond meer inzet op “gastvrijheid”. Daarbij hoort volgens een woordvoerder ook het belonen van goed gedrag, bijvoorbeeld door broodjes uit te delen.