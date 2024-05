Commissie: meer oog voor omgeving nodig bij uitbreiding Defensie

Defensie moet bij zijn uitbreidingsplannen meer rekening houden met de gevolgen voor milieu en leefomgeving. Het is ook maar de vraag of alle ambities kunnen worden waargemaakt, aangezien de komende decennia ook veel ruimte nodig is voor bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, duurzame energie en wateropslag. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in een advies.

Defensie zegt de komende jaren veel meer ruimte nodig te hebben, voor uitbreiding van bestaande locaties, maar ook nieuwe plekken om te oefenen en munitie op te slaan. Er zal bijvoorbeeld vaker getraind worden op laagvliegen met helikopters, straaljagers en drones. Daar kunnen veel mensen last van krijgen, waarschuwt de Commissie mer. Het is daarom zaak niet alleen te kijken waar ruimte beschikbaar is, maar ook welke andere belangen daar in het gedrang kunnen komen.

“Iedereen snapt dat je geen laagvliegroutes boven steden als Rotterdam of Groningen moet inplannen”, zegt voorzitter Hans Mommaas van de Commissie mer. “Maar in de afweging waar dan wél, moet je de gevolgen voor het milieu en leefomgeving nadrukkelijker meewegen. Dat is onze boodschap.”