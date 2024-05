Dodelijk ongeval Schiphol gebeurde met KLM-vlucht naar Billund

Het vliegtuig dat betrokken was bij een dodelijk ongeval woensdagmiddag op Schiphol is een toestel van KLM met bestemming Billund in Denemarken, meldt de luchtvaartmaatschappij. Het toestel, een Embraer 190 met vluchtnummer KL1341 zou om 14.25 uur vertrekken, aldus de website van de luchthaven.

Tussen 15.00 en 16.00 uur is een persoon in de draaiende motor terechtgekomen en overleden. KLM spreekt van een “afschuwelijk incident”. “We vangen passagiers en collega’s die dit hebben gezien op Schiphol op.”

De passagiers zijn inmiddels van boord. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).