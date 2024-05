Drie vrouwen in beeld in zaak juwelenroof Maastricht

De politie heeft drie nieuwe mensen in beeld die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de juwelenroof op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht van twee jaar geleden. Het gaat om drie vrouwen. Een van hen wordt gelinkt aan de roof zelf en de twee anderen zijn bij de politie op de radar gekomen toen zij een huurauto terugbrachten die als vluchtwagen werd gebruikt.

Die laatste twee zijn geen verdachten in het onderzoek naar de overval, maar hun rol bij het terugbrengen van de auto naar een verhuurbedrijf in de buurt van de Duitse luchthaven in Frankfurt wordt wel onderzocht.

Het opsporingsteam heeft aanwijzingen “die een steeds duidelijker beeld geven over de verblijfplaatsen van de verdachten voor en na de roof en waar ze zich nu waarschijnlijk bevinden”.

Ook zijn er twee gestolen diamanten teruggevonden, een in Hong Kong en een in Israël. De juwelen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Eerder werden al vier mannen in verband gebracht met de juwelenroof. Bij de roof werd voor tientallen miljoenen dollars buitgemaakt.